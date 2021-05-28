En+ Group и РУСАЛ запустили стипендиальную программу для одаренных студентов

Руслан Барышев на онлайн-пресс-конференции по запуску стипендиальной программы. Фото предоставлено компанией

В 10 регионах России, в том числе и в Красноярском крае, En+ Group и РУСАЛ запускают новую стипендиальную программу для талантливых студентов. На первых этапах участниками программы могут стать студенты технических ссузов и вузов, обучающиеся по направлениям энергетики и металлургии. В дальнейшем планируется включить в программу медицинское и педагогическое направления. Благодаря этому регионы присутствия получат сильных квалифицированных специалистов не только на производство, но и в социальной сфере.

Союз бизнеса и образования

- Улучшение качества жизни в регионах – важная часть стратегии развития нашей компании. Среди ключевых направлений – экология, образование, поддержка и развитие спорта, культурные и градостроительные проекты, - отметила заместитель генерального директора по персоналу компании En+ Group Наталья Альбрехт. – А тесное сотрудничество с вузами по поиску и подготовке лучших студентов, лучших кадров – основная часть нашей кадровой политики.

Образовательные проекты En+ Group, инициатором которых стал еще основатель компании Олег Дерипаска, помогают школьникам определиться с будущей профессией, углубленно изучить физику и химию, а студентам и выпускникам дают возможность ознакомиться с реальным производством, пройти стажировку на предприятиях компании.

Стипендиальная программа для талантливых студентов – первый проект такого масштаба. В нем принимают участие 10 регионов, 16 городов, 25 учебных заведений.

- Цель программы – выявление и поддержка одаренных студентов, заинтересованных в профессиональном развитии по выбранному направлению подготовки, повышение престижа профессий, необходимых для развития регионов присутствия компаний и укрепление партнерских связей в высшими и средними учебными заведениями в регионах, - сказала Наталья Альбрехт.

К программе присоединился Сибирский федеральный университет.

- В СФУ достаточно серьезный блок, связанный со специальностями индустриальной тематики – металлургия, энергетика, машиностроение, ряд политехнических специальностей, - рассказал проректор по научной работе Руслан Барышев. – Ими интересуется довольно большое количество студентов, порядка 500 человек. Кроме того, компании En+ Group и РУСАЛ наши ключевые партнеры. Поэтому для нас важно участвовать в программе, и мы с большим энтузиазмом отреагировали на возможность в нее включиться. Кроме того, дополнительная материальная поддержка для студентов – это всегда хорошо.

Участие в программе даст возможность студентам пройти производственную практику на предприятиях РУСАЛа Фото: Мария ЛЕНЦ

Успей подать заявку

К участию в программе приглашаются студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия. Подробно ознакомиться с программой и условиями участия можно на портале https://career.enplusrusal.ru/. Студентам нужно пройти обязательную регистрацию на сайте, в личном кабинете с 20 июня до 5 июля 2021 года заполнить онлайн-заявку и получить приглашение на собеседование.

Кроме высокой академической успеваемости, претенденты должны иметь успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах, наличие публикаций, научных достижений, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях. Количество квот на стипендии по регионам, уровням образования и направлениям подготовки определяется ежегодно.

- Стипендия достаточно хорошая, мотивирующая, - считает заместитель директора по развитию по региональной политике компании En+ Group Ольга Бережецкая. – Ее размер носит прогрессивный характер и зависит от двух факторов - уровня получаемого образования – высшее или среднее и курса обучения. Студенты вузов 2 курса будут получать 5000 рублей, 3 курса – 10 000 рублей, 4 курса – 15 000 рублей и так далее. Размер стипендии по средним специальным учебным заведениям начинается с 2500 рублей со второго курса с постепенным увеличением каждый год на 2500 рублей.

КОНКРЕТНО

Стипендиальная программа предполагает не только материальное поощрение за успешную учебу, но и возможность получения гарантированного места для прохождения производственной практики; возможность получения годовой подписки на профильную электронную библиотеку, профессиональный журнал; возможность участия в профессиональных конференциях; возможность получения направления на обучение в магистратуру (вуз по выбору работодателя).