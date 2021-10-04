В Красноярске с 30 сентября ищут пропавшего 17-летнего подростка. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск. Волонтеры

В Красноярске с 30 сентября ведутся поиски 17-летнего Дмитрия Флоря. Как сообщает паблик «Поиск пропавших детей - Красноярск», юноша ушел из дома по адресу Волгоградская, 35, в 23:50 часов 28 сентября. С тех пор на связь он не выходил.

Приметы: на вид 19 лет, рост 190 см, зеленые глаза, темные волосы, среднее телосложение. Был одет в темно-зеленые штаны, черный плащ, черные кроссовки и черную шляпу. С собой взял телефон.

- ВСЕХ, КОМУ ИЗВЕСТНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОПАВШЕГО, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (391) 262-11-77 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП №4, 8-950-99-66-066 ВОЛОНТЁРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО), - сообщают волонтеры.

Знакомые Дмитрия рассказывают, что он был открытым и общительным парнем. Некоторым он помогал заселиться в общежитие. Исчезновение молодого человека стало для них неожиданностью.