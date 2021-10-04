В Красноярске следователи завели дело по факту исчезновения 17-летнего парня Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что 17-летний Дмитрий Флоря ушел из дома на Волгоградской, 35 поздно вечером 28 сентября. Как сообщает пресс-служба регионального СК, по факту исчезновения заведено уголовное дело.

По данным следствия, 29 сентября молодого человека видели у Октябрьского моста. Он сделал фотографию, после чего поговорил с другом по мобильному телефону. Он сказал, что просто гуляет. 30 сентября мама Дмитрия заявила о пропаже сына, после чего начались поиски.

Фото: СК по Красноярскому краю

- В настоящее время следователями и криминалистами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия с привлечением сотрудников полиции, волонтеров организованы поиски молодого человека. До настоящего времени принятыми мерами розыска его местонахождение не установлено, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю.

Если вам что-то известно о местонахождении Дмитрия, просьба позвонить по номерам: 8 (391) 227–06–45, 8 (391) 213-78-06 или 02.