В Красноярске разыскивают мужчину, приставшего к 15-летней девушке в маршрутном автобусе. Стоп-кадр видео

В Красноярске стало известно еще об одном преступлении в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает региональный следком, который занимается расследованием уголовного дела по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Предварительно известно, что произошло это 16 сентября в салоне автобуса 43-го маршрута между остановками «Торговый центр» и «Юбилейная». Пострадавшей девушке 15 лет. Несмотря на все усилия, личность мужчины установить пока не удалось. Но есть видеозапись из магазина, на которую он попал. Нужна помощь красноярцев, возможно, кто-то опознает этого мужчину. На видео он в светлой кофте и зеленом жителе.

- Если вы обладаете информацией о лице, схожем по приметам с мужчиной, изображенным на видеозаписи, сообщите имеющиеся сведения по телефону 8 (391) 233-47-35 или 02. Конфиденциальность гарантируется, - сообщают в следкоме.

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