Красноярка помогла задержать мужчину, который с камнем напал на школьницу и надругался над ней

Красноярка помогла задержать мужчину, который с камнем напал и надругался над школьницей. Фото: СК

Неравнодушная жительница Красноярска помогла задержать мужчину, подозреваемого в нападении на 15-летнюю школьницу и совершении над ней насильственных действий сексуального характера. Напомним, нападение произошло днем 26 октября в поселке Техническом, в Ленинском районе. Мужчина подбежал к девушке, ударил ее по голове камнем как минимум 2 раза, забрал у нее сотовый телефон, затем, угрожая убить, надругался над ней. После чего скрылся.

Полиция и следком попросили помощи у жителей города – СМИ распространили фотографию, приметы. Присоединились и волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск». И это сработало: женщина опознала подозреваемого и позвонила в полицию. Его задержали сегодня, 29 октября. Следствие в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством посадить его под арест и, скорее всего, оно будет удовлетворено, ведь стати, которые ему вменяют, относятся к категории тяжких.

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В Красноярске стало известно еще об одном преступлении в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает региональный следком, который занимается расследованием уголовного дела по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» (подробнее).