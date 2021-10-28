В Красноярске ищут мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и надругательстве над 15-летней девочкой

Разыскиваемый мужчина Фото: СК

Следственный Комитет разыскивает 37-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и надругательством над 15-летней девочкой. Как сообщает ведомство, мужчина ударил ребенка по голове камнем, забрал смартфон и, угрожая убить, надругался над девочкой.

ЧП произошло еще 26 октября в поселке Техническом, Красноярск. Разыскиваемый мужчина напал на ребенка с камнем – ударил дважды им по голове. Пока девочка пыталась прийти в себя, то подозреваемый отобрал у нее телефон. А затем, в довершении совершил надругательство, угрожая убить подростка, если она будет сопротивляться и кричать.

Личность преступника довольно скоро установили, но пока поймать не смогли. Подозреваемого объявили в розыск.

Разыскиваемый мужчина фото: СК

Публикуем приметы разыскиваемого мужчины: Чокоев Бакыт Усенбекович 23.04.1984 г.р., на вид около 25 лет, рост около 180-185 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, смуглое, волос прямой, черный, стрижка короткая, глаза темные, нос средний, прямой, брови дугообразные, широкие, рот малый, губы средние, уши овальные.

Был одет: шапка вязаная черная, пальто черное, брюки темно-синие, ботинки черные.

Известно, что прописки в Красноярском крае у мужчины нет.

Разыскиваемый мужчина Фото: СК

Следственные органы Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия обращаются к жителям Красноярского края с просьбой оказания помощи в розыске подозреваемого. Если вы обладаете информацией о лице, схожем по приметам с мужчиной, изображенным на фотографии, сообщите имеющиеся сведения по телефону 8 (391) 227–06–45 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по факту разбойного нападения и совершения насильственных действий сексуального характера. Расследование продолжается.

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