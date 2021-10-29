«Президент» Herbalife извинилась за нападение на съемочную группу телеканала

«Президент» Herbalife извинилась за конфликт со съемочной группой ТВК Фото: Мария ЛЕНЦ

«Президент» Herbalife принесла извинения за то, что вместе со своим спутником вступила в конфликт со съемочной группой телеканала ТВК. Напомним, корреспондент и оператор снимали репортаж о перекрытии улицы Чкалова. В объектив камеры попал красный «Мерседес», который пытался миновать бетонные блоки. Заметив, что их снимают, пара из иномарки вышла, приблизилась и потребовали отдать им камеру под предлогом того, что «вы не имеете права нас снимать». А происходило это, повторяем, на отрытом пространстве.

Вскоре после этого инстаграмм-аккаунт ТВК подвергся нашествию ботов и оказался заблокированным. Полиция начала проверку конфликта. В свою очередь этим заинтересовался и следком, поскольку здесь усматривается воспрепятствование законной деятельности журналистов.

Установлено, что женщиной из «Мерседеса» была инста-блогер, которая назвалась «президентом» международной компании, позиционирующей себя как производитель здорового питания. Она прислала письмо с личной подписью, где извинилась перед телеканалом и назвала поведение свое и спутника недопустимым.