Красноярская полиция проверит информацию о нападении на съемочную группу ТВК Фото: Мария ЛЕНЦ

В полиции Красноярска анонсировали проверку по факту конфликта между журналистами ТВК и женщины с молодым человеком. В пресс-службе МВД рассказали, что обстоятельства инцидента выясняются.

«ТВК Красноярск» сообщают, что снимали пробку на улице Чкалова. В какой-то момент к ним из автомобиля Mercedes вышла пара – женщина и мужчина. Им не понравилось, что машина попала в объектив видеокамеры. Свои претензии на повышенных тонах пара начала высказывать съемочной группе.

Журналисты заявили, что в одной из нападавших узнали «президента» сетевой компании Herbalife Оксану О.

- В настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства случившегося, а также участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.