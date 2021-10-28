Соцсети красноярского «ТВК» атаковали боты после сюжета о нападении на корреспондентов редакции

Фото: ТВК

Аккаунты красноярского телеканала «ТВК» в соцсетях подверглись массовой атаке ботов. Как рассказали корреспонденты телеканала, одновременно на странички СМИ подписались тысячи фейковых пользователей, после чего аккаунт в инстаграме был заблокирован.

- Совпадение или нет, но за несколько минут до этого распространители продукции Herbalife просили редакцию удалить комментарии под новостью о нападении. Также боты атаковали страничку в Telegram, но безрезультатно, - отметили сотрудники «ТВК».

Телеканал «ТВК Красноярск» решили выяснить ситуацию и позвонили в главный офис Herbalife в Москве, но там срабатывали лишь автоответчики. Сотрудники отправили запросв комитет по этике компании Herbalife.

Напомним, что в полиции Красноярска анонсировали проверку по факту конфликта между журналистами ТВК и женщины с молодым человеком. В пресс-службе МВД рассказали, что обстоятельства инцидента выясняются. В «ТВК» сообщают, что снимали пробку на улице Чкалова. В какой-то момент к ним из автомобиля Mercedes вышла пара – женщина и мужчина. Им не понравилось, что машина попала в объектив видеокамеры. Свои претензии на повышенных тонах пара начала высказывать съемочной группе.