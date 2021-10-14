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Общество14 октября 2021 10:44

В Красноярске «Бременских музыкантов» вернут на ДК 1 Мая

Вернули на место спустя 2 месяца
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске «Бременских музыкантов» вернут на ДК 1 Мая

В Красноярске «Бременских музыкантов» вернут на ДК 1 Мая

Фото: Мария ЛЕНЦ

Скульптуру «Бременские музыканты» вернут на ДК 1 Мая в Красноярске. Об этом сообщает замруководителя департамента соцразвития мэрии Антонина Герасимова.

Напомним, что в августе скульптуру убрали из сквера ДК 1 Мая, так как она не вписывалась в новую концепцию. В мэрии обещали пристроить «Бременских музыкантов» и даже провели опрос.

Но спустя два месяца было решено вернуть скульптуру на привычное место. Единственное отличие – теперь «Бременские музыканты» будут стоить с другой стороны сквера.