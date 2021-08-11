«Бременские музыканты – все»: в Красноярске демонтируют популярную скульптуру

В Красноярске демонтируют популярную скульптуру. Фото: пресс-служба администрации города

Популярную у красноярцев бронзовую скульптуру Бременских музыкантов уберут из сквера перед ДК имени 1 мая (на Красрабе). Творение известного в городе скульптора, преподавателя Красноярского государственного художественного института, члена Союза художников России Александра Ткачука и архитектора Андрея Касаткина стоит здесь с начала двухтысячных годов, радует гостей и местных жителей. Однако настало время перемен. Решение о демонтаже скульптуры озвучили в администрации города.

Дело в том, что сейчас на площади полным ходом идет благоустройство. По сути, воплощается в жизнь новая концепция общественного пространства, в которой ключевую роль играет мемориальная стела – именно из-за нее пришлось внести изменения в ранее намеченные планы. По мнению авторов проекта, стела и скульптура абсолютно не сочетаются между собой и расположить их в одном небольшом сквере не представляется возможным. Из-за стелы пришлось отказаться и от площадки для катания на скейтбордах.

Фонтан, который находится за скульптурой, останется на месте и будет работать. На площади укладывают новые покрытия, проводят освещение с элементами парковой иллюминации. Там устанавливают качели, новые лавочки, диваны и урны, проводят озеленение, высаживают новые деревья и кустарники – яблони, ели, сирень и вязы.

А что же Бременские музыканты?

- После демонтажа скульптура временно отправится на ответственное хранение на склад, затем ее установят в другом месте. Где именно – решат позже, этот вопрос пока в стадии обсуждения, - прокомментировали в пресс-службе городской мэрии.