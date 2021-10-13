Сергей Попов стал первым заместителем председателя заксобрания Красноярского края

Сергей Попов Фото: Мария ЛЕНЦ

Первым заместителем председателя заксобрания Красноярского края выбрали Сергея Попова. Такое решение было принято после предложения Алексея Додатко, накануне ставшего Председателем Законодательного Собрания Красноярского края, увеличить количество заместителей с трех до четырёх, при этом один должен быть на должности первого заместителя.

Как отмечает председатель, по итогам выборов увеличилось количество парламентских фракций. Алексей Додатко считает, что было бы правильным шагом дать возможность партиям, получившим наибольшее представительство, иметь в руководящем составе Законодательного Собрания заместителя председателя, выдвинутого фракцией.

Такое предложение поддержало большинство.