В парламенте Красноярского края новый председатель Фото: Мария ЛЕНЦ

Председателем Законодательного Собрания Красноярского края четвёртого созыва избран экс-руководитель агентства печати и массовых коммуникаций края, секретарь регионального отделения "Единой России" Алексей Додатко. Его избрали 48-ю голосами.

Напомним, сегодня, 12 октября, началась работа краевого парламента четвертого созыва. Первая сессия, которая формально является чрезвычайной, назначена губернатором в соответствии с Уставом края. В повестке дня сегодня – организационные вопросы. В частности, сегодня депутаты выбирают председателя Законодательного Собрания, его заместителей. Определят количество отраслевых профильных комитетов (напомним, в предыдущем созыве таких комитетов было десять), а также их руководителей.

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