В Красноярске спасатели сняли мужчину с Октябрьского моста Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске спасатели сняли мужчину с Октябрьского моста. Произошло это в ночь с 11 на 12 октября. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в КГКУ «Спасатель». Позвонили очевидцы на телефон экстренной службы, сообщили, что над основным руслом Енисея (это возле правого берега) за перилами стоит мужчина.

Зачем он туда забрался и что планировал делать, об этом очевидцы не уточнили. Приехавшие на место специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда благополучно сняли гражданина и передали прибывшей полиции. Там уже будут решить, что с ним делать – отпустить или наказать.

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