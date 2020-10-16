Житель Красноярска собирался спрыгнуть с моста из-за якобы «вживленного чипа»

Житель Красноярска собирался спрыгнуть с моста из-за «вживленного чипа». Фото: "ТВК Красноярск"

Житель Красноярска собирался спрыгнуть с Коммунального моста. Это происходило сегодня днем, 16 октября. Странное поведение мужчины привлекло проезжавших мимо водителей и прохожих. Тот перебрался через ограждение моста, но крепко держался за него. На вопрос, зачем он это делает, гражданин заявил – что страдает из-за «вживленного чипа» и поэтому хочет прекратить свои страдания, сообщает «ТВК Красноярск».

Стоял он долго, очевидцы пытались его отговорить, уводили от темы. Вскоре подоспели спасатели и взяли ситуацию под свой контроль. Приехали журналисты, им мужчина тоже жаловался, что некий чип мешает ему жить. В конце концов, его удалось убедить не совершать опрометчивого поступка. Правда, на это понадобился час. Гражданин передумал купаться в холодном Енисее, перебрался на мост обратно. Его тут же передали в руки медиков.