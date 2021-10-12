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Общество12 октября 2021 7:39

Алексей Додатко стал единственным претендентом на пост спикера Законодательно Собрания Красноярского края

Его кандидатуру выдвинули 43 депутата
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Алексей Додатко стал единственным претендентом на пост спикера Законодательно Собрания

Алексей Додатко стал единственным претендентом на пост спикера Законодательно Собрания

Фото: Мария ЛЕНЦ

Председателем Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва станет, по всей видимости, теперь уже экс-руководитель агентства печати и массовых коммуникаций края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Его кандидатуру на проходящей сегодняшней сессии выдвинули 43 депутата. Еще по одному голосу было за Дениса Терехова, Алексея Кулеша, Сергея Попова, Дениса Терехова и Дмитрия Свиридова. Все, кроме Додатко, взяли самоотводы. Таким образом, после процедуры тайного голосования, мы узнаем имя нового спикера.

Напомним, на первой сессии краевые парламентарии решают организационные вопросы, такие, как выбор председателя и его заместителей, обсуждение составов комитетов и утверждение из председателей и так далее.

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