В Красноярске началась первая сессия нового состава Законодательного Собрания Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 12 октября началась первая сессия обновленного состава краевого парламента. Список избранных депутатов можно посмотреть здесь. На повестке дня девять организационных вопросов. Депутатам предстоит выбрать нового председателя и его заместителей, обсудить составы комитетов и избрать из предстателей и так далее.

По традиции перед парламентариями выступил губернатор края Александр Усс, который, к слову, был спикером Заксобрания до того, как был назначен главой региона.

Он отметил, что в новом составе есть уже опытные депутаты, а есть и немало новичков, которым предстоит набираться опыта.

- В новом созыве есть депутаты с большим опытом и те, кто пришел сюда впервые. Вы представляете разные территории и разные отраслевые и общественные интересы. Каждый из вас имеет свои взгляды на жизнь и на то, как эту жизнь нам надо менять в лучшую сторону. Принципиальность и искреннее желание отстоять свое мнение всегда пойдет на пользу, - пожелал Александр Усс.

Также коллег поздравил и председатель Заксобрания предыдущего созыва Дмитрий Свиридов. Останется он на своем посту или уступит его другому, вскоре станет известно.