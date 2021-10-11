На въезде в Южный берег убрали бетонные блоки и открыли проезд

Фото: прокуратура

На въезде в Южный берег наконец-то убрали бетонные блоки и ларьки, теперь для автомобилистов открыт полноценный проезд. Блоки, преграждающие дорогу, исчезли в районе улицы Навигационной. Как пояснили в администрации, окончательно проезд открылся еще 9 октября.

Муниципальная дорога к микрорайону «Южный берег» располагалась на земельном участке ООО «Белый город». Этим решил воспользоваться руководитель компании, и перекрыл проезд двумя бетонными блоками и временными павильонами.

На предпринимателя пожаловались местные жители. Красноярская прокуратура взялась за дело и подала на руководителя «Белого города» в суд, который встал на сторону жителей. В итоге руководителя и компанию оштрафовали на 700 тысяч рублей.