В Красноярске на 700 тысяч рублей оштрафовали организацию за перекрытие дороги к «Южному берегу». Фото: прокуратура Красноярского края

Красноярская прокуратура добилась наказания организации, которая перекрыла дорогу к микрорайону «Южный берег». В итоге руководитель компании «Белый город» оштрафовали на 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Муниципальная дорога к микрорайону «Южный берег» располагалась на земельном участке ООО «Белый город». Этим решил воспользоваться руководитель компании, и перекрыл проезд двумя бетонными блоками и временными павильонами.

На предпринимателя пожаловались местные жители. Красноярская прокуратура взялась за дело и подала на руководителя «Белого города» в суд, который встал на сторону жителей. В итоге руководителя и компанию оштрафовали на 700 тысяч рублей:

- Фактическая оплата штрафов, а также исполнение ранее вступившего в законную силу решения Арбитражного суда края об устранении препятствий в пользовании автомобильной дороги находится на контроле прокуратуры, - передает пресс-служба надзорного ведомства.