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Общество11 октября 2021 6:02

Пропавший в Лесосибирске подросток вернулся домой

Его мать не сообщила об этом
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Пропавший в Лесосибирске подросток вернулся домой. Фото: «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Пропавший в Лесосибирске подросток вернулся домой. Фото: «Поиск пропавших детей — Красноярск».

В Лесосибирске завершены поиски пропавшего 9 октября 12-летнего Максима Шута. Подросток сам вернулся домой.

О том ,что с ребенком все в порядке сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Как выяснилось, следующую ночь после своего исчезновения ребенок провел дома, но его мать никому об этом не сообщила.

Ранее стало известно, что ребенок находился в центре семьи «Лесосибирский». Оттуда он ушел в неизвестном направлении в шесть часов вечера.