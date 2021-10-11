Пропавший в Лесосибирске подросток вернулся домой. Фото: «Поиск пропавших детей — Красноярск».

В Лесосибирске завершены поиски пропавшего 9 октября 12-летнего Максима Шута. Подросток сам вернулся домой.

О том ,что с ребенком все в порядке сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Как выяснилось, следующую ночь после своего исчезновения ребенок провел дома, но его мать никому об этом не сообщила.

Ранее стало известно, что ребенок находился в центре семьи «Лесосибирский». Оттуда он ушел в неизвестном направлении в шесть часов вечера.