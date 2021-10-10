В Лесосибирске из социального центра пропал 12-летний школьник. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Лесосибирске из социального центра пропал 12-летний школьник. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе полиции. Известно, что мальчик находился в центре семьи «Лесосибирский» (по адресу улица Урицкого, 13), но 9 октября вышел из здания центра примерно в 18 часов в неизвестном направлении.

В полиции также сообщили, что ребенок на связи. Говорит, с ним все в порядке. Но он не хочет, чтобы его нашли, не хочет возвращаться. Однако найти его нужно – ребенок может находиться в опасности, но не осознавать это. Его ищут и полиция, и волонтеры.

Приметы мальчика: рост 170см., среднего телосложения, лицо по форме овальное, европейский тип лица, брови прямые, глаза голубые, нос прямой, рот средний, уши средние, волосы русые короткие. Был одет: куртка чёрного цвета с полосами жёлто-белого цвета, брюки чёрного цвета, кроссовки матерчатые синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию по телефонам:

- 02 или 8 (391045) 5-14-20 – отдел полиции Лесосибирска

- 8-950-99-66-066 – волонтеры, круглосуточно.