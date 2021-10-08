Следком проводит проверку по факту пищевого отравления 46 учащимися школы №100 в Железногорске

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Следственный Комитет в Железногорске проводит проверку по факту пищевого отравления учащимися школы №100. Как сообщают в ведомстве, всего известно о 46 заболевших из младших классов, 9 из которых обратились за медицинской помощью, госпитализированы пока трое человек.

Как пояснили в ведомстве, проверка организована на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, причины возникновения заболеваемости детей.

Напомним, что в красноярской школе №56 37 школьников подхватили кишечную инфекцию. Сейчас здание школы продезинфицировали, а учащихся и педагогов наблюдают врачи.