В Ачинске задержали мужчину, незаметно фотографирующего женщин под их юбками

Житель Ачинска незаметно фотографировал у женщины под юбкой прямо на улице. Фото: стоп-кадр из видео vk.com/achinskavto

В Ачинске полицейские смогли задержать мужчину, который незаметно фотографировал женщин, направляя объектив камеры мобильника под их юбки. Как сообщают в МВД, «фотографом» оказался 58-летний ачинец, стражи порядка изъяли его сотовый телефон.

Напомним, что видео, на котором запечатлен мужчина, незаметно просунувший телефон между ног рядом стоящей женщины и сделал снимок, после чего резко вставший и положивший телефон в карман, было опубликовано в соцестях.

Автор видео в социальной сети рассказала, что хотела предупредить женщину, но торопилась по делам и не успела. Она добавила, что сначала даже не поняла, что случилось:

- Я сначала не поняла, что делает эта «особь мужского пола», но когда я увидела, что он в карман кладет телефон, сразу стало ясно... фотографирует что под юбкой. Уважаемые девушки будьте еще более внимательны, знайте, что может и такое случиться, - написала женщина.

Этим инцидентом заинтересовались в полиции, сейчас проводится проверка.