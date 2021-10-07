В Красноярском крае медведь терроризирует жителей таежного поселка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе медведь терроризирует жителей таежного поселка Щетинкино. Люди в страхе: косолапый приходит по ночам, бродит по темным улицам, забирается в дворовые постройки, охотится на домашнюю птицу и мелкий скот, топчется в огородах, выискивая в земле оставшиеся корнеплоды. Пока – только по ночам, но никто не застрахован от того, что он может заявиться и днем, например, когда дети будут идти в школу. Бояться сельчане и того, что вскоре медведь заляжет в спячку где-нибудь неподалеку, а весной, когда проснется и будет особенно голодным, придет сюда на охоту.

В полиции сообщили, что территорию села патрулируют по вечерам, сидят в засаде. И в случае появления хищника его обезвредят.

Добавим, что неподалеку от Щетинкино, в пятидесяти километрах, жительница поселка Краснокаменска пропала в лесу в середине октября. Добровольцы, которые разыскивали ее, наткнулись на перепуганных грибников и те сообщили, что видели медведицу с двумя медвежатами.