В Курагинском районе в лесу пропала женщина: местные подозревают медведя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе отметили сразу два случая, связанные с медведями. Один из них произошел в селе Щетинкино. Там несколько дней назад хищник вышел на окраину, забрался во двор и разорил хозяйственные постройки. Больше всего его заинтересовал курятник. А местные жители опасаются, что он может вернуться перед тем, как ляжет в спячку.

Второй случай – в поселке Краснокаменск, это в 50 километрах от Щетинкино. Две недели назад там пропала 65-летняя женщина, она отправилась в лес за грибами и не вернулась. Ее разыскивает местная полиция, добровольцы. В лесу найдена разорванная хозяйственная сумка, а на одном из камней – следы крови. Но это пока никак не доказывает, что на женщину напал медведь. Поэтому поиски будут продолжаться.

По словам людей, участвовавших в поисках, они услышали шум в кустах неподалеку от места, где нашли сумку, выстрели из сигнального пистолета. А вскоре повстречали перепуганных грибников. Те рассказали, что видели медведицу с двумя медвежатами, которая хотела напасть. Но мужчины забрались на дерево, в это время раздался громкий выстрел из ракетницы, после которого медведица ушла.

Местные власти пока не рекомендуют жителям ходить в лес. Ведется проверка информации.