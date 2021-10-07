В Красноярске в ДТП с четырьмя машинами пострадали два человека. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на правобережье произошла массовая авария с пострадавшими. Как сообщила «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города, сегодня днем, 7 октября, в Ленинском районе, в районе улицы Заводской проезд, 2 г, столкнулись четыре автомобиля. На месте быстро образовалась пробка в обе стороны. Судя по тому, что туда прибыли реанимационные машины, состояние пострадавших тяжелое. В дорожной полиции говорят, что их двое. Они доставлены в медицинские учреждения. О том, кто же стал виновником аварии и почему, пока не сообщается. Проводится проверка.

Напомним, что минувшей ночью на федеральной трассе в Канском района из-за водителя иномарки, выехавшего в состоянии алкогольного опьянения, пострадали четверо человек из машины, в которую он врезался, а два человека погибли. Там также проводится проверка.