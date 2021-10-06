В Красноярском крае под поездом погибла 82-летняя женщина Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия на железной дороге произошла под Красноярском, на перегоне Зыково – Сорокино. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, погибла 82-летняя женщина. Машинист грузового поезда видел, как она переходила пути, сигналил ей, применил экстренную остановку, но увы, поезд не может остановиться в один момент. Жительница Красноярска (возможно, это была дачница), скончалась от полученных травм.

И это не единичный случай, транспортная полиция сообщила о гибели 61-летней жительницы Ачинска при схожих обстоятельствах на перегоне Каменка – Улуй (Ачинский район). Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства, по результатам которым будет принято решение, заводить или нет уголовное дело.

Напомним, что 22 сентября недалеко от Козульки пьяная компания подбросила на железнодорожные пути избитого молодого человека, чтобы выдать это за несчастный случай.