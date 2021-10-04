В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вновь отмечается рост заболеваемости ковидом и ОРВИ. Как сообщает глава регионального Роспортебнадзора Дмитрий Горяев, тенденция продолжается третью неделю.

Причем, уровень заболеваемости вырос во всех возрастных группах. Однако наибольший рост – среди молодых людей от 18 до 29 лет, а также пожилых – от 65 лет.

- Учитывая напряжённую ситуацию с распространением коронавируса, необходимо строго соблюдать все ранее введенные превентивные меры, включая безусловное ношение масок. При этом каждый должен свести к минимуму посещение мест массового скопления людей, - добавил Дмитрий Горяев.

Отметим, что 3 октября сообщалось о 371 заболевшем коронавирусом. Три недели назад, 13 сентября 2021 года, было зафиксировано 352 случая заражения ковидом.