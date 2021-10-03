В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 371 человек

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным на 3 октября, в Красноярском крае за сутки погибло 23 человека от коронавируса. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, общее число погибших с начала пандемии 5869 человек.

Заразились за сутки – 371 человек. Общее число случаев заболевания COVID-19 в Красноярском крае – 117 146. Выздоровел за сутки 351 человек. Общее число излечившихся 103 539 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 244 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 634 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 471. Проведено тестов на коронавирус всего 3 731 338 из них за последние сутки 8 226, - сообщили в Роспотребнадзоре.