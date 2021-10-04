Мэр Красноярска рассказал о скверах, благоустроенных за неделю. Фото: eremin__krsk

Глава Красноярска Сергей Еремин отчитался о благоустройстве скверов в городе. Как сообщает мэр в своем инстаграме, за неделю в порядок приведено 7 общественных пространств.

Фото: eremin__krsk

Так, у Ярыгинской набережной в Свердловском районе установлены новые арт-объекты в виде кроликов и льва. Кроме того, были благоустроены набережная Качи в Центральном районе, а также скверы на Тотмина, Маерчака, Новгородской и Комарова.

Фото: eremin__krsk

- Считаю важным не только благоустраивать общественные пространства для красноярцев, но и следить за их состоянием в дальнейшем, улучшать их и развивать, - написал мэр на своей странице в инстаграме.