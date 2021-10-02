Госавтоинспекторы советуют красноярцам сменить летнюю резину на зимнюю. Фото: ГИБДД Красноярск

Сотрудники ГИБДД советуют красноярцам задуматься о смене летней резины зимнюю. Как сообщают в пресс-службе ведомства, «переобувать» автомобиль нужно, когда температура воздуха приближается к нулю градусов.

При этом метеорологи сообщают, что менять шины уже можно, но пока не обязательно. Исключение лишь для водителей, регулярно выезжающих за город. Подробнее здесь.

По ночам в Красноярске уже регулярно устанавливается температура около 0 градусов. А значит, по утрам на дорогах могут образоваться микропленки льда.

- Автоинспекторы рекомендуют водителям в ближайшее время произвести замену летних шин на зимние, а также не забыть проверить техническое состояние автомобиля: исправность стеклоочистителей, габаритных огней и фар, - передают в ГИБДД Красноярска.