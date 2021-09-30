В Красноярске установили скульптуру зеленых кроликов. Фото: пресс-служба

В Красноярске появился еще один арт-объект. Или топиари-композиция, как ее назвали в пресс-службе администрации города. Два зеленых кролика поселились на Ярыгинской набережной. Сверху они покрыты искусственной травой. Их можно трогать руками (только бережно), сидеть рядом с ними и фотографироваться. А вот сидеть на них – нет, для этого они не предназначены, не выдержат веса ни ребенка, ни, тем более, взрослого.

Подобная топиари-композиция установлена еще и в озеро-парке «Октябрьский» (ранее известном, как мясокомбинатское озеро, но после благоустройства там все изменилось). Только там не кролики, а гигантский муравейник и два муравья спрятались в лесу среди деревьев. Местные жители уже облюбовали и новый арт-объект, и сам парк.

Напомним, что на Ярыгинской набережной несколько дней назад установили скульптуру «Лев на камне». А еще раньше – в Сказочном сквере на Матросова деревянные кубы «Квант Сибири».