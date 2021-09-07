В Красноярске установили арт-объект из деревянных кубов. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске появился новый арт-объект. Его установили в Свердловском районе, в Сказочном сквере, который расположен на улице Матросова, в районе здания 30/1. Название новому воплощению художественной мысли – «Квант Сибири». Он состоит из десяти деревянных кубов. А на каждом кубе надписи-цитаты о Сибири и сибиряках. Как рассказали в пресс-службе администрации города, эти надписи выполнены в технике эмоциональной каллиграфии с использованием русской скорописи.

Сами кубы сделаны из экологических материалов: прочная хвойная фанера покрыта яхтовым лаком, лак делает ее устойчивой к разнице температур и приближающимся дождям. А поскольку это уличная мебель, то на кубы можно присесть. Добавим, что автор арт-объекта Анна Бобрышова, она стал одним из трех победителей конкурса по оформлению городских пространств «ИСКРА» в июне этого года.