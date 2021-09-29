В Красноярске на Ярыгинской набережной появился лев. Фото: администрация города

В Красноярске на Ярыгинской набережной появился новый арт-объект. Скульптура «Лев на камне» установлена на улице Гладкова, в районе дома № 16. Автор скульптуры – Дмитрий Вьюшков. Он рассказал, что на воплощение своего замысла ему понадобилось около двух месяцев. Выполнена скульптура из листового металла, весит около 300 килограммов. «Многогранность фигуры символизирует множество возможностей для развития человека в Красноярске» - пояснил Дмитрий. К слову, лев – это ведь еще и символ города.

«Лев на камне» третья работа победителей конкурса по оформлению городских пространств «ИСКРА» в этом году, рассказали в пресс-службе администрации Красноярска. А подписчики соцсетей оценили в комментариях так: круто, красиво и современно.

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