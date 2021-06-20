«Мне абсолютно не стыдно»: в Красноярске на острове Татышев неизвестный убил суслика тапком

Малыш еще какое-то время был жив, а затем скончался Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске неизвестный мужчина убил одного из всеми любимых сусликов на острове Татышев при помощи тапка. Жители Красноярска, гуляющие неподалеку, не успели заснять момент жестокость, проявленную к обитателю парка, но смогли запечатлеть вредителя. Видеозапись очевидица выложила к себе на страницу в инстаграм.

- Честно без слез писать не могу. Сегодня на острове Татышев, г. Красноярска произошла неприятная ситуация. Все мы знаем как этот остров полон животных, суслики стали нашими младшими братьями. Они уже не бояться совсем людей, идут в руки, мы должны ценить это, ведь мы приходим отдыхать на их территорию!! Сегодня были очевидцами как просто ##### ##### (просто других слов не могу подобрать) прибил тапком это маленькое существо, - пишет жительница Красноярска (орфография и пунктуация автора сохранена, оскорбления скрыты – прим.ред.)

Как оказалось, мужчине не понравилось, что малыш прибежал к нему просить угощение и решил избавиться от него таким образом. Когда очевидцы стали спрашивать, не стыдно ли взрослому мужчине так обходиться с маленьким и беззащитным животным в месте его обитания, то он заявил, что ему все равно.

- Мне абсолютно не стыдно, - сообщил красноярец на камеру.

Корреспондент «Комсомолки» запросил комментарий у представителей парка, но пока ответ не получен. Известно, что очевидцы сообщили об инциденте в полицию. Там сейчас будут проводить проверку по факту случившегося.