В Красноярском крае официально закрылись все пляжи
Фото: ИВАНОВА Диана
В Красноярске завершилась летняя оздоровительная кампания, все пляжи региона закрылись. Об этом сообщает агентство ГО, ЧС и ПБ.
- На сегодняшний день на территории Красноярского края ввиду окончания летней оздоровительной кампании и понижения среднесуточных температур закрыты все пляжи, - сообщают в ведомстве.
Последние два пляжи работали в Емельяновском и Березовском районах. Всего летом 2021 года в Красноярском крае было открыто 24 места отдыха у воды.
- Благодаря слаженной работе местных властей, сотрудников МЧС и краевых спасателей на организованных пляжах гибели людей не допущено, - добавили в ГО, ЧС и ПБ.