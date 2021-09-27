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Общество27 сентября 2021 9:02

В Красноярском крае официально закрылись все пляжи

Купаться теперь нельзя
Источник:kp.ru
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В Красноярском крае официально закрылись все пляжи

В Красноярском крае официально закрылись все пляжи

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске завершилась летняя оздоровительная кампания, все пляжи региона закрылись. Об этом сообщает агентство ГО, ЧС и ПБ.

- На сегодняшний день на территории Красноярского края ввиду окончания летней оздоровительной кампании и понижения среднесуточных температур закрыты все пляжи, - сообщают в ведомстве.

Последние два пляжи работали в Емельяновском и Березовском районах. Всего летом 2021 года в Красноярском крае было открыто 24 места отдыха у воды.

- Благодаря слаженной работе местных властей, сотрудников МЧС и краевых спасателей на организованных пляжах гибели людей не допущено, - добавили в ГО, ЧС и ПБ.