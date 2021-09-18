В первый день голосования явка на выборах-2021 в Красноярском крае составила почти 13% Фото: ИВАНОВА Диана

17 сентября 2021 года в Красноярском крае на выборах в Госдуму проголосовало 265 114 избирателей. Это 12,89% от общего числа. Голосование продолжается.

По Красноярскому округу в первый день выборов явка на выборы составила 11,4% - проголосовали 57 874 человека.

- По Центральному округу – 10,6% (59 331 человек);

- По Дивногорскому округу – 13,27% (71 711 человек).

Самая высокая явка избирателей в Енисейском районе. Здесь проголосовали 76 198 избирателей (16,96%).