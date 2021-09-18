В Красноярском крае стартовал второй день выборов-2021 Фото: ИВАНОВА Диана

18 сентября в Красноярском крае продолжается голосование на выборах депутатов в Госдуму, Законодательное Собрание Федерального Собрания Красноярского края. В регионе проходит 40 избирательных кампаний в городах, районах и сельсоветах по выборам депутатов в органы местного самоуправления.

Напомним, что выборы-2021 проходят с 17 по 19 сентября. Избирательные участники работают с 08:00 до 20:00 часов. В Красноярском крае работают 2 147 избирательных участков. Еще 14 организованы в больницах, и работать будут только в единый день голосования – 19 сентября.

- На избирательных участках присутствуют около 5 тысяч наблюдателей, в том числе от политических партий и кандидатов, а также независимых общественных наблюдателей, - сообщают в пресс-службе правительства Красноярского края.