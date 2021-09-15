Отопительный сезон в Ачинске наступит после похолодания
Фото: Мария ЛЕНЦ
Если в Красноярске дата начала отопительного сезона известна, то в Ачинске точные сроки определяются. Как сообщает «Запад24» отопление в квартиры ачинцев поступит не ранее следующей недели.
Как сообщает министерство ЖКХ Красноярского края, для начала отопительного сезона необходимо, чтобы на протяжении 5 суток среднесуточная температура составляла не более +8 градусов.
Все коммуникации и сети Ачинска готовы к началу отопительного сезона.
По вопросам отопительного сезона в Ачинске необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если там не помогли, то звонить по единому номеру ЦОЖ – 8 (39151) 6-13-92.