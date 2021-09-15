Отопительный сезон в Ачинске наступит после похолодания Фото: Мария ЛЕНЦ

Если в Красноярске дата начала отопительного сезона известна, то в Ачинске точные сроки определяются. Как сообщает «Запад24» отопление в квартиры ачинцев поступит не ранее следующей недели.

Как сообщает министерство ЖКХ Красноярского края, для начала отопительного сезона необходимо, чтобы на протяжении 5 суток среднесуточная температура составляла не более +8 градусов.

Все коммуникации и сети Ачинска готовы к началу отопительного сезона.

По вопросам отопительного сезона в Ачинске необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если там не помогли, то звонить по единому номеру ЦОЖ – 8 (39151) 6-13-92.