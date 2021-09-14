Знаменитый сельский театр в Мотыгино покинули режиссер и больше половины труппы

Знаменитый сельский театр в Мотыгино покинули режиссер и часть труппы. Фото: ТВК-Красноярск

Знаменитый драматический театр в поселке Мотыгино покинул художественный руководитель Дмитрий Турков, а с ним и большая часть труппы. Туркову не продлили контракт, объяснив это тем, что он не справлялся со своими обязанностями, сообщает «ТВК Красноярск». Хотя сам он настаивает, что его попросту выжили. Его и артистов.

Поясним, что драматический театр в Мотыгино до недавних пор был единственным в России сельским муниципальным театром. Но после скандала с туалетом в ноябре прошлого года (деньги на строительство теплого нужника собирали на краунфандинговой платформе всем миром) его перевели в краевую собственность.

Дмитрий Турков – режиссер из Санкт-Петербурга, а в труппе – выпускники столичных театральных вузов. В январе у Дмитрия завершается контракт, но продлять его не стали. Директор обвинила его в том, что плохо работает. Правда, по словам Туркова, предложила новый договор, но на невыгодных для него условиях. Большая часть труппы поддержала своего режиссера, снялась с места и перебралась за ним в Няганский ТЮЗ, это в городе Нягане Ханты-Мансийского автономного округа.