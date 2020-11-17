Проблема с душком: уникальный театр из Красноярского края собирает деньги на туалет

Уникальный театр из Красноярского края открыл сбор на туалет. Фото: сайт театра.

Невероятно, но случилось… Единственный в России профессиональный сельский театр (он находится в поселке Мотыгино Красноярского края), аналогов которому просто нет, объявил сбор денег… на туалет. А, точнее, на его ремонт.

На мороз по одному

Уникальному театру в этом году исполняется 27 лет, расположен в далеком поселке, куда можно добраться через три переправы. А весной, в распутицу, только самолетом. Это для понимания ситуации. Уютный «теремок» обосновался на берегу Ангары. Полукруглый фасад, деревянные колонны, - чудо посреди тайги.

- Раньше тут был клуб «Геолог», - рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» сотрудники. - А в 1993-м году здание отдали под театр. Он появился у нас благодаря режиссеру Анатолию Быкову. Тот больше 15 лет посвятил театру, а потом вернулся на «большую землю». В зале 72 места, здесь регулярно бывает каждый десятый житель поселка.

Режиссер Дмитрий Турков. Фото: сайт театра.

... Руководит театром театральный режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Турков. В труппе – выпускники столичных вузов. Спектакли постоянно побеждают на фестивалях. О театре снимают документальные фильмы. На его базе хотят создать международный культурный центр. Прониклись?

Ну так вот заминка в одном: нет нормального туалета. На все здание – одна кабинка, да и в той на стене грозное предупреждение «Только для малых нужд! Для больших – на улицу». Так что, если приспичит, приходится бегать в деревянную развалюху – на мороз.

Деревянный нужник в 21 веке

Хочешь не хочешь, театр был вынужден просить о подмоге – на одной из краудфандинговых платформ. Вот только выдержки из его обращения:

«Культурный центр Мотыгино! Позиция администрации района: дефицит! На сегодняшний день бюджет, выделяемый администрацией на содержание и оплату труда коллектива, покрывает только минимальные потребности театра.

… Мы знаем, что нашей работой мы сможем что-то изменить, что все задуманное так или иначе осуществимо, и мы будем настойчиво двигаться в сторону нашей мечты - сохранение театра, создание культурного центра и возрождение Мотыгино. Присоединяйтесь и вы к нам! А начнем мы с малого, с... туалета! Избавим театр Мотыгино от деревянного туалета... хотя бы в 21-ом веке!

А вот куда бегают, если приспичит. Фото: соцсети.

Трудность ремонта туалета в том, что в Мотыгино отсутствует канализация (поселок должен был быть затоплен из-за строительства двух ГЭС, поэтому коммуникации и жилье в Мотыгино строилось как временное), поэтому для сточных вод используются септики (подземные емкости). Для полноценного функционирования туалета необходимо поменять нынешний септик на септик большего объема. Общая стоимость ремонта туалета в реалиях Мотыгино составляет невероятные 300 000 рублей! Помимо трат на ремонт, в эту сумму будет входить комиссия, налоги и т.д.

В случае если мы будем собирать больше заявленной суммы, то остальные средства пойдут на решение других проблем театра: 4 года как протекает крыша и гниет несущая стена; требуется замена старой электрики в силу износа. Из-за данной проблемы театр недавно чуть не сгорел. Давайте же сделаем проект «Возродим Мотыгино вместе» народным!»

Избавим мотыгинский театр от деревянного туалета хотя бы в 21 веке. Фото: соцсети.

Не вопрос. Деликатный вопрос решили почти сразу. Как только появилось обращение, деньги собрали за пару дней. Скинулись, так сказать, всем миром. На туалет. И средства продолжают поступать - у театра будет шанс обновить проводку, перекрыть крышу. Но какой-то осадочек остался, согласитесь?

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- Куда-куда вы собрались, в Мотыгино? – от удивления у друзей вытянулись лица. – Это же за 500 километров от Красноярска, туда так просто не добраться! Как там с переправой?

Имеется, и не одна, а целых три - ледовых, естественно. Через них-то мы и двинулись. Благо, есть повод – день рождения. На днях здешний театр отметил свое 23-летие. Кто не знает, это единственный в России профессиональный сельский театр. Настоящая гордость для небольшого - с населением в 5,5 тысяч – поселка (подробнее).

Не от хорошей жизни. В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в туалет

О том, что школа №41 в Иланском (Красноярский край) находится в аварийном состоянии, известно давно. Старенькое здание 1930 года постройки разваливается буквально на глазах: полы прогнили, сквозняки гуляют, коммуникации старые. Учителя за последние годы устали латать здание своими силами, но ребятишек где-то учить надо, да и самим работать… И если с уроками временный выход нашелся – закрыта только часть школы, в другой идут занятия. А вот с подготовкой к урокам у учителей реальная беда: учительскую оборудовали в туалете (подробности).