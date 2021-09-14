На месте бывшего рынка «Казачий» в Красноярске появится сквер и спорткомплекс

Фото: instagram.com/eremin__krsk

На месте бывшего рынка «Казачий» в микрорайоне Северный появится новый сквер и спорткомплекс с бассейном. Об этом в своем instagram-аккаунте рассказал глава города Сергей Еремин.

На пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова, где раньше находился рынок «Казачий», уже несколько лет остается пустырь. Несколько раз этот участок хотели застроить, но жители района этого не допустили.

- Искренне хочу, чтобы здесь был воплощен проект, авторы которого - сами жители. Именно поэтому мы активно советовались с жителями района, чтобы постараться учесть их пожелания. В этом году делаем первый шаг: за счёт бюджета города создаём проект пространства, - пишет Сергей Еремин.

Глава города уже изучил первые эскизы проекта благоустройства этого места - здесь планируется создание велосипедных и пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок. Парковая зона должна занять треть территории, а на оставшейся построят спортивный объект с бассейном. Первые работы по благоустройству пустыря анонсированы на следующий год.