В Канске отчим избивал 5-летнюю девочку за то, что не следила за онкобольной сестрой Фото: Мария ЛЕНЦ

Скандальная история, которая случилась в Канске весной этого года, имеет продолжение. Напомним, речь шла о двухлетней девочке с онкологией глаз. Волонтеры собрали денег и отправили мать вместе с ребенком в Москву на операцию, но там женщина промотала деньги и пришлось снова объявлять сбор, чтобы они могли вернуться домой. Образцовой родительницей после этого она не стала. И после проверки прокуратуры и ослепшую на оба глаза малышку, и ее пятилетнюю сестру забрали из семьи и определили в социальные учреждения.

Выяснилось, что старшая девочка подвергалась насилию. Почти два месяца – с начала июня по конец июля 2020 года отчим не раз избивал ее, сообщает «Проспект Мира». Она перед ним была «виновата», что плохо ела, не слушалась и не присматривала за младшей сестрой. Следком завел уголовное дело, затем его рассмотрел суд. Первоначальный приговор – 3 года 2 месяца лишения свободы. Затем с учетом апелляции наказание изменили с колонии на принудительные работы.