В Канске после проверки прокуратуры 2-летнего ребенка с онкологией забрали из семьи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске прокуратура проверила информацию о двухлетней девочке, находящейся в социально-опасном положении. В ряде СМИ появилось сообщение о том, что ребенок перенес сложную операцию на глазу после того, как у него диагностировали онкологическое заболевание.

Деньги на дорогу в московскую клинику и лечение волонтеры собирали несколько месяцев. Наконец, когда операция была сделана и девочка вернулась домой с матерью, оказалось, что со стороны родителей ей не оказывался должный уход. Условия жизни малышки не отвечали ее безопасности.

После проверки прокуратуры ребенка забрали из семьи и поместили в медицинское учреждение, сейчас с ней все хорошо. Встает вопрос о лишении матери родительских прав и помещении девочки в детский дом. К тому же есть вопросы и к органам опеки, почему они не контролируют неблагополучную семью, которую сами же поставили на профилактический учет в октябре 2020 года, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.