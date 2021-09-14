В Красноярске вандалы разгромили новый сквер на улице Волжской. Фото: администрация города

В Красноярске вновь орудовали вандалы. На минувшей неделе, напомним, неизвестные изрисовали автобусные остановки в Кировском районе надписями сомнительной художественной ценности. На сей раз разгромили новый сквер на улице Волжской.

Благоустройство сквера завершилось несколько дней назад, об этом рассказывала администрация Ленинского района. Он находится на окраине, территория здесь давно не знала благоустройства, а местные жители просили у властей сделать им уголок отдыха. Однако кто-то решил, что ему такого не нужно.

Может, кто-то из своих или заезжие заглянули, но сломали лавочки и повредили качели. На их восстановление придется потратить средства из бюджета города, ведь умышленная порча имущества не подпадает под гарантийные обязательство подрядчика. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб. И если он окажется значительным, то администрация Ленинского района подаст заявление в полицию. И в целом горожан призывают сообщать правоохранителям, если на их глазах происходит подобное.