В Красноярске во время игры в шахматы мужчина из ревности убил двоих

Та самая шахматная доска. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

В Красноярске 12 сентября 2021 года в подъезде дома на Волжской мужчина во время игры в шахматы из ревности убил двух человек. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Двое мужчин находились в гостях у своих знакомых на улице Волжской в Красноярске. Они вышли в подъезд и расположились там, чтобы сыграть в шахматы на лестничной площадке. Позже, к ним присоединились подозреваемый и его сожительница, которые живут в этом же подъезде. Во время партии в шахматы один из потерпевших заинтересовался девушкой, началась ссора. В порыве ревности подозреваемый выхватил нож и ударил им обоих мужчин. Один скончался на месте. Второго успели доставить в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь, травмы оказались слишком серьезными.

Следователи завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы