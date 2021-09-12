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Звезды12 сентября 2021 10:50

Режиссер Никита Михалков посетил в Красноярске музей Сурикова

Сибирский художник является прадедушкой мэтра кино
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Режиссер Никита Михалков посетил в Красноярске музей Сурикова

Режиссер Никита Михалков посетил в Красноярске музей Сурикова

Фото: Социальные сети

Режиссер Никита Михалков прилетел в Красноярск. Во время своего визита в город на Енисее он посетил музей В.И. Сурикова. Для него этот визит не относится к числу рядовых — пославенный художник является прадедушкой мэтра киноискусства.

— Вчера состоялась долгожданная встреча великого режиссера и великого художника. Он прогулялся по усадьбе, по дому Суриковых, рассказал истории из жизни, связанные с этим местом, отведал травяного чая из самовара и даже примерил шляпу знаменитого родственника, — рассказали в музее.

Михалков прилетел в Красноярск, чтобы посетить боксерский бой между Александром Беспутиным и Маурисио Пинтером. Сразу после посещения поединка во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и посещения усадьбы Сурикова он отправился назад в Москву.