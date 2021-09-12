Проект «Красивый берег» в Красноярске могут приостановить
Фото: Мария ЛЕНЦ
Проект «Красивый берег» в Красноярске могут «заморозить», так как он вызвал недовольство у многих жителей Академгородка. Об этом во время прямой линии с населением региона сообщил губернатор края Александр Усс.
— Правительство и я сам получили предложение от жителей Академгородка сделать смотровую площадку, обустроить это, назвав это «Красивым берегом». Но значительная часть тех, кто живет в микрорайоне сказали, что это не нужно делать, — рассказал глава региона.
Действительно, обустройства берега Енисея в этом районе вызвало много споров. Местные жители были обеспокоены тем, что начнется настоящее паломничество людей со всего города. И как итог, площадку превратят в мусорку, там начнутся собираться пьяные компании, а самим академовцам придется искать новые места для утренних пробежек и единения с природой.
— Мы осторожно будем относиться к проекту. Если он не встретит однозначной поддержки, то скорее всего, будет приостановлен. Такого рода идеи, предложения и критика я думаю, что мне очень нужны, — отметил Александр Усс.