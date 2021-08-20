Красноярцы переругались на обсуждении проекта благоустройства Красивого берега

Красноярцы переругались на обсуждении проекта Красивого берега Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Академгородка собрались и обсудили благоустройство территории берега. Встреча прошла в актовом зале гимназии № 13, присутствовали на ней всего 50 человек (видимо, лимит по вместимости зала). Но вместо спокойного и конструктивного диалога, к которому призывала руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина, страсти накалились.

«Несколько месяцев назад Александр Усс провел конкурс на лучшие идеи для реализации в нашем городе и крае. Одна из победивших идей – благоустройство Красивого берега в Академгородке. Если честно, я совершенно не удивлена – место действительно очень красивое. Но, к сожалению, неухоженное. Очень жаль, что сейчас его чаще используют как общественный туалет, а не как видовую площадку. Однако идея благоустройства вызвала очень радикальные настроения среди местных жителей. Благоустройство обросло легендами» - написала главная по туризму на своей странице в «Инстаграме».

Отдыхающих здесь с каждым годом все больше, а мест, где присесть, почти нет

На встрече столкнулись две позиции – «за» и категорически «против». Одни считают, что раз с высокого берега открывается потрясающий обзор, почему бы не придать этому месту ухоженный вид? Уложить брусчатку на дорожки, установить скамейки, освещение, урны, туалеты, обустроить парковку. Отдыхающих здесь становится все больше с каждым годом.

Другие требуют оставить Красивый берег в покое: «никого нам тут не надо». И приводят аргументы, что после того, как тут установят скамейки, они превратятся в место сборища для любителей выпить. «Оставьте уже наш берег в покое. Закатают в асфальт, наставят лавок для алкашни, вот и все благоустройство» - это один из комментариев, которые оставили в «Инстаграме» Юлии Верхушиной.

Название оправдывает содержание: место тут действительно красивое

На что, собственно, она сама ответила наглядным примером: когда начинали обустраивать «Гремячую гриву», там поначалу тоже собирался сомнительный контингент. А сейчас это одно из самых посещаемых и культурных мест Красноярска. Потому что, цитируем «культура порождает культуру».

Для благоустройства Красивого берега нужно решить ряд организационных моментов, в частности вопрос с собственником земли (она федеральная). На все про все уйдет до полутора лет. Так что у яростных противников есть время пересмотреть свою позицию.