В Красноярске у водителя за рулем прихватило сердце. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске водителю стало плохо за рулем, прямо во время движения автомобиля, возможно, прихватило сердце. В тот момент он передвигался по частному сектору Николаевки. По сообщениям очевидцев это произошло накануне, 10 сентября, в 11 часов утра.

Потерявший управление автомобиль Great Wall врезался в пешеходные ограждения на улице Советской, 15. Едва не задел стену частного дома. Машину пробило насквозь. И только чудом 69-летний водитель в целом не пострадал, но ему потребовалась медицинская помощь, поскольку когда к нему на выручку подбежали очевидцы, он был без сознания. Его сразу же доставили в больницу. Освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови.

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